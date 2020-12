Commercio: Pica (Fiepet confesercenti), da Conte schiaffo a Capitale, persi 120 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona rossa prevista dal governo per le festività natalizie rappresenta un altro colpo mortale per la ristorazione romana e laziale. Vengono vanificati i grandissimi sacrifici degli esercenti che con grande difficoltà sono rimasti in piedi nell'attesa – annunciata più volte proprio dal Presidente del Consiglio – di poter tornare a lavorare durante le feste di Natale. Dal premier Conte uno schiaffo al tessuto produttivo della Capitale". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet confesercenti di Roma e Lazio. "Le nuove restrizioni faranno perdere altri incassi, a cui si aggiungono le perdite degli acquisti per forniture e approvvigionamenti delle materie prime, con ricadute negative anche sulla distribuzione e la logistica. Ristoranti, bar, bistrot, pub, pizzerie al taglio, gelaterie e lo street-food ridotti allo stremo. Una crisi che porterà anche altra disoccupazione perché molte imprese che avevano richiamato i dipendenti in cassa integrazione non potranno invece impiegarli. Effetti devastanti, calcolando che 5mila imprese hanno già chiuso. In termini economici la ristorazione a Roma e nel Lazio perde complessivamente 120 milioni di euro, e in particolare il comparto dolciario - pasticcerie e laboratori artigianali – e l'indotto della filiera fanno registrare una perdita di 40 milioni di euro. E certo non basteranno i 650 milioni di ristori ma ci auguriamo che a gennaio il presidente Conte ci convochi per cercare le modalità di ripartenza del settore", conclude la nota.(Com)