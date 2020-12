Sardegna: indagati per abuso d'ufficio il governatore Solinas e l'assessore Satta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, il suo capo di gabinetto, Maria Grazia Vivarelli, e l'assessore agli affari generali, Valeria Satta, sono indagati per abuso d'ufficio per la nomina dell'avvocato Silvia Curto e dell'ingegnere Pasquale Belloi a direttori generali della presidenza della Regione e della Protezione Civile Regionale. Curto e Belloi, infatti, non avrebbero avuto i titoli necessari per la carica e la loro nomina, secondo l'ipotesi formulata dal procuratore della Repubblica di Cagliari, Maria Alessandra Pelagatti e dal sostituto Andrea Vacca, sarebbe avvenuta dopo un'insistente pressione su chi doveva garantire la legittimità delle decisione, l'allora direttore generale del personale Carmine Spinelli, ex dirigente della presidenza del Consiglio dei ministri e reintrato a Roma dopo aver rifiutato di siglare l'atto di proroga degli incarichi. L'atto di chiusura delle indagini è stato notificato dalla Guardia di Finanza di Cagliari a Solinas, Satta e Vivarelli. All'assessore Valeria Catta, inoltre, è contestata anche la tentata concussione e al capo di gabinetto Maria Grazia vivarelli, l'indebita induzione. (Rsc)