Covid: Assoeventi, Governo ristora cenone Capodanno con digiuno Quaresima

- Il parametro "utilizzato dal governo per rimborsare i mancati ricavi dei vari settori della ristorazione nel mese di dicembre - con festività che vanno dall'Immacolata a San Silvestro - è il mese di aprile dell'anno scorso, dove ci sono stati 21 giorni di Quaresima, visto che Pasqua è stata appunto il 21 aprile. Cioè, per ristorare i mancati incassi del mese più produttivo dell'anno, il governo prende come parametro il mese meno produttivo dell'anno, facendo equivalere il cenone di Natale e Capodanno al digiuno della Quaresima, quando non si mangia e non ci si sposa". Lo afferma Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding. "Quest'anno molte imprese dei settori degli Eventi, del Wedding e dei Meeting hanno perso fino al 95 per cento del fatturato rispetto al 2019, dal momento che hanno potuto lavorare solo per alcune settimane, ma hanno ricevuto e riceveranno ristori che non consentiranno in alcun modo di poter proseguire l'attività e saranno pertanto costrette a chiudere definitivamente. Trattandosi di decreto legge, e quindi emendabile dal Parlamento, invitiamo tutte le forze politiche ad apportare le dovute modifiche per parametrare il ristoro al mese di dicembre del 2019".(Com)