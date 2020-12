Covid: Gualtieri, dobbiamo resistere e aiutare commercianti costretti a fermarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è vicino ai commercianti che a Natale resteranno fermi a causa delle nuove misure anti-Covid. Lo ha ribadito su Facebook il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Siamo consapevoli degli ulteriori sacrifici che i cittadini dovranno affrontare proprio in quelle giornate che sono per antonomasia le feste dell’unione familiare – ha scritto -. A chi trascorrerà questi momenti lontano dai propri affetti, va la mia personale solidarietà e quella del governo. Ma dobbiamo resistere, e aiutare chi è costretto a fermarsi. Restiamo al fianco degli esercizi commerciali che subiranno danni economici. Come abbiamo fatto finora, e come continueremo a fare finché sarà necessario”.(Rin)