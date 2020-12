Natale: Gualtieri, feste non devono diventare una tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo lasciare che queste feste diventino tragedie di cui doverci pentire in futuro”. Lo ha scritto su Facebook il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Dobbiamo essere responsabili e stringere i denti in questi pochi mesi che ci separano dal vaccino, che rappresenta la luce in fondo al tunnel – ha sottolineato - . Indubbiamente sarà un Natale diverso ma consoliamoci pensando che molto probabilmente sarà anche l’ultimo che vivremo separati. Con spirito unitario e solidale andiamo avanti come abbiamo fatto finora, insieme”.(Rin)