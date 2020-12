Spagna: ex leader catalano Puigdemont, rendere effettiva indipendenza con "straripamento democratico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont ha presentato oggi un piano strategico per "scongelare" l'indipendenza proclamata unilateralmente nel 2017. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, tale piano è legato all'esito del voto in programma in Catalogna il 14 febbraio. Se le forze indipendentiste catalane, ha annunciato Puigdemont, supereranno la soglia del 50 per cento dei voti, allora si procederà verso l'indipendenza tramite uno "straripamento democratico". Il piano è stato lanciato, come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", durante la riunione odierna per l'istituzione dell'Assemblea dei rappresentanti indipendentisti della Catalogna, svoltasi in collegamento video sia nel palazzo del governo locale di Barcellona che a Bruxelles. Parlando dalla capitale belga, dove si trova in esilio, l'ex leader catalano ha invitato gli indipendentisti a prepararsi per rendere effettiva la dichiarazione di indipendenza del 27 ottobre 2017 "vincendo il potente Stato spagnolo attraverso uno straripamento democratico".(Spm)