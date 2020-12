Decreto Natale: Gualtieri, a gennaio nuovi aiuti per completare ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire un sostegno alle attività economiche maggiormente interessate dalle misure restrittive varate dal governo per le festività natalizie “interveniamo, grazie ad un meccanismo definito a tempo di record con la Ragioneria dello Stato, l’Agenzia delle Entrate e il Mise, con una nuova tranche di contributi a fondo perduto automatici per complessivi 645 milioni di euro, di cui 455 milioni già nel 2020”. Lo ha ribadito su Facebook il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Il contributo – ha sottolineato - è pari al 100 per di quanto ricevuto con il decreto Rilancio, ed è destinato ad attività di ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie. Per renderne quanto più possibile veloce l’erogazione, verrà accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato corrisposto il precedente ristoro. A gennaio proseguiremo la nostra azione di sostegno con un nuovo intervento per completare il quadro dei ristori, con l’introduzione, tra le altre cose, di un meccanismo perequativo in grado di garantire un maggiore contributo a chi ha perso di più durante i mesi della crisi”.(Rin)