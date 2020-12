Livigno: svaligiarono gioielleria a ottobre, arrestata banda responsabile di altri colpi in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una banda di ladri georgiani è stata arrestata tra Bolzano, Livorno e Bologna. È ritenuta responsabile di una serie di colpi ai danni di diversi esercizi commerciali nel Nord e nel Centro Italia. A portare all’arresto dei sei georgiani è stata l’indagine della compagnia Carabinieri di Tirano per il furto avvenuto lo scorso 10 ottobre in una gioielleria di Livigno (So), da cui la banda prelevò 19 orologi e sei gioielli per un valore complessivo di quai 132.500 euro. I georgiani, tuttavia, sono stati così abili nel mettere a segno il loro colpo, che il proprietario della gioielleria si è accorto dell’ammanco solo il 13 ottobre. È stato allora che l’uomo ha sporto denuncia alla caserma Carabinieri di Livigno. Vista l’entità del furto e la complessità degli accertamenti, le indagini sono state affidate ai Carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Tirano, che hanno effettuato i rilievi tecnici nella gioielleria e raccolto testimonianze e numerose ore di filmati di impianti di video sorveglianza pubblici e privati. Le indagini hanno portato all’individuazione dei veicoli utilizzati dalla banda per raggiungere Livigno e poi darsi alla fuga, uno con targa dell’Est Europa e uno intestato a una società di noleggio. Gli investigatori hanno quindi svolto accertamenti internazionali per risalire all’intestatario dell’auto straniera, riconducibile a una società. Le indagini, coordinate dal sostituto della Procura di Sondrio Marialina Contaldo, si sono avvalse anche dell’analisi del traffico telefonico di quasi cinquanta utenze e di intercettazioni, fino all’individuazione dei sei georgiani, cinque dei quali senza fissa dimora. I ladri, infatti, spostavano il proprio luogo di dimora in base alle aree nelle quali avevano intenzione di commettere furti. Proprio il loro nomadismo, oltre all’utilizzo di documenti falsi e utenze con intestatari fittizi, ha reso più complicata la loro identificazione. (segue) (com)