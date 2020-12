Livigno: svaligiarono gioielleria a ottobre, arrestata banda responsabile di altri colpi in tutta Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quando ordinavano cibo a domicilio, i sei georgiani fornivano indirizzi e nominativi diversi: si facevano quindi trovare in strada, aspettavano che l’addetto alle consegne si allontanasse, per poi tornare verso casa, distante anche un paio di chilometri dal luogo indicato. E per spostarsi velocemente e non essere seguiti, viaggiavano a quasi 180 chilometri orari. La banda viveva in provincia di Bolzano e dopo aver commesso il furto a Livigno ed un secondo in un negozio di elettronica della zona commerciale di Sondrio, si è spostata nel comune di Livorno, da dove ha iniziato a mettere a segno una serie di furti nel Centro Italia. Oltre ai furti commessi in provincia di Sondrio, gli inquirenti li ritengono responsabili di altri cinque furti a Paese (Tv), Bussolengo (Vr), Thiene (Vi), Rosà (Vi) e Affi (Vr). Sono in corso ulteriori accertamenti su altri furti. Gli indagati, tutti destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono tutti georgiani: Si tratta di A.D. e T.I, due 28enni senza fissa dimostra; K.S., 31enne; E.S., 28enne attualmente detenuto dopo essere stato arrestato in flagranza per furto aggravato a Bologna; T.N., 23enne attualmente detenuto dopo un arresto in flagranza per reati contro il patrimonio ed altro a Livorno. L’unico membro della banda con una residenza è il più anziano, T.K, di 43 anni, residente ad Appiano (Bz), attualmente sottoposto all’obbligo di dimora per furto. Gli arresti sono stati eseguiti in simultanea nelle provincie di Bolzano e Livorno nelle prime ore di ieri da parte dei militari della Compagnia di Tirano, con l’ausilio di Carabinieri dei comandi compagnie del posto. Durante le operazioni di perquisizione sono stati rinvenuti orologi, computer e occhiali, la cui provenienza è ora al vaglio degli investigatori dell’Arma. La banda prima dei furti, era solita procurarsi droghe pesanti. (segue) (com)