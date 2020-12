Livigno: svaligiarono gioielleria a ottobre, arrestata banda responsabile di altri colpi in tutta Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei loro colpi la banda adottava una tecnica sofisticata: servendosi di auricolari bluetooth, effettuava una chiamata alla quale partecipavano in tre o quattro in base alla difficoltà, successivamente uno si occupava di distrarre il personale del negozio/gioielleria e gli altri di commettere materialmente il furto, mentre gli altri facevano da palo/autista. Il malvivente che distraeva gli addetti alle vendite, fingendo di parlare con la moglie, dava indicazioni ai complici su come e quando muoversi, sicuro di non essere compreso perché si esprimeva in georgiano. Per quanto riguarda i proventi dei furti, avevano sviluppato una tecnica per “ripulire” i cellulari, ma la tecnica non sempre funzionava pertanto gli smartphone “ripuliti” venivano ricettati in Italia, i rimanenti venivano avviati al mercato estero. Per gli orologi d’oro, se non ricevevano offerte per loro ritenute adeguate, fondevano il metallo vendendolo grezzo. (com)