Milano: dalla giunta comunale nuovi indirizzi per rendere open data più accessibili

- Rendere gli open data del Comune di Milano ancora più facili da consultare, più chiari da comprendere e ancora più accessibili a tutti coloro che saranno interessati ad utilizzarli. Questo lo scopo principale della delibera approvata dalla giunta sugli indirizzi politici in merito al modello operativo per la governance del sistema Dati Aperti. "La città di Milano – spiega in una nota Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, cittadinanza attiva e open data - è risultata prima in Italia, a pari merito con Firenze e Palermo, per la qualità del proprio sistema di Dati Aperti in base alla fotografia scattata da ICity Rank 2020, il rapporto sulle città italiane intelligenti e sostenibili. Siamo ovviamente contenti del risultato, ma vogliamo guardare avanti e rilanciare con questo provvedimento l'attività finora portata avanti nell'ottica della trasparenza e della rendicontazione, valori aggiunti per l'amministrazione". Nel dettaglio, il modello operativo per la governance del sistema Dati Aperti del Comune di Milano prevede la realizzazione del "Portale Unico del Dato", ovvero di un unico punto nel quale è possibile cercare i dati aperti dell'amministrazione comunale, siano essi statistici, geografici o gestionali, attraverso meccanismi di ricerca innovativa. Saranno allo stesso tempo definiti vocabolari condivisi, fondamentali per l'interoperabilità delle diverse basi di dati, formati standard e licenze di rilascio Creative Commons, che consentono il riutilizzo dei dati citando la fonte: il tutto con lo scopo di rendere più omogenee, tracciabili e di facile lettura le informazioni rilasciate. (segue) (com)