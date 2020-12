Decreto Sicurezza: Molteni (Lega), da sinistra regalone di Natale per scafisti e criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inutile che la sinistra si arrampichi sugli specchi. I decreti Salvini funzionavano davvero. Per scafisti e criminalità organizzata il decreto clandestini voluto dal governo Pd-5S-Renzi e Leu è un regalone di Natale, ma per la sicurezza degli italiani è un pacco micidiale", dal momento che "attrarrà nuova immigrazione illegale nel nostro Paese, produrrà insicurezza, conflittualità e tensioni sociali nei territori e nelle zone di frontiera". Lo sottolinea il deputato Nicola Molteni, responsabile Sicurezza e Immigrazione della Lega. "Il tutto - aggiunge - sulle spalle di sindaci e amministratori locali. Un decreto tanto ideologico quanto pericoloso, frutto dell'irresponsabilità del governo Conte e della maggioranza che lo sostiene per tenersi strette le poltrone". (Com)