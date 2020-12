Fintech: Abi, al via progetto sperimentale su euro digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'iniziativa si inserisce nel contesto di grande attenzione al tema. Nel 2020 molte banche centrali hanno accelerato lo studio e le ipotesi di emissione di una valuta digitale di banca centrale, una forma elettronica di moneta di banca centrale distribuita ai cittadini. La Banca centrale europea (Bce) sta attivamente lavorando in tema, anche attraverso il documento posto in consultazione il 12 ottobre 2020, dopo aver pubblicato il "Report on a digital euro", uno studio approfondito sull'euro digitale redatto dall'High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency (Hltf-Cbdc) dell'Eurosistema e approvato dal Consiglio direttivo. La Bce ritiene opportuno prepararsi ad un eventuale lancio di un euro digitale per tre ragioni strategiche: supportare la digitalizzazione dell'economia europea; rispondere al superamento dell'uso del contante come mezzo di pagamento; rispondere efficacemente ad uno scenario di maggiore diffusione di monete digitali emesse da privati o da banche centrali di altri paesi. Di qui l'euro digitale, una passività di banca centrale in forma digitale, che si accompagna al contante e ai depositi presso le banche centrali.