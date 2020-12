Legge Bilancio: Lexitor, per Villarosa nessuna modifica nella manovra, "necessario confronto con maggioranza e parere vigilanza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza Lexitor "ha sancito, nelle ipotesi di estinzione anticipata del credito, il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" come spese di istruttoria, costi di apertura della pratica, commissioni all’agente. Lo sottolinea in una nota il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa. "Sarebbe opportuno evitare modifiche peggiorative per i consumatori, preservando, al tempo stesso, la stabilità del sistema bancario e finanziario. Ogni potenziale proposta di modifica dovrà essere preceduta da un adeguato confronto di maggioranza e dal parere – e supervisione – delle competenti Autorità di Vigilanza. Per il M5s, pertanto, è da escludersi un intervento in legge di Bilancio". (Com)