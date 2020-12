Difesa: capo di Stato maggiore britannico Carter, Cina e Russia sono le principali minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è per il Regno Unito una "minaccia acuta", mentre la Cina rappresenta ormai una "sfida cronica". Lo afferma il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, generale Nick Carter, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano "The Times". "Il modo di vincere (con i rivali) è di batterli nel loro stesso gioco, e questo significa batterli sotto la soglia del conflitto", dichiara. Il generale britannico menziona in proposito quando avvenuto con il tentato avvelenamento da parte russa dell'ex agente dei servizi Sergej Skripal, mentre la Cina è una minaccia in quanto "estende all'estero la sua sorveglianza nel settore cyber". "La vera questione è che molte delle minacce alla sicurezza che affrontiamo sono solo parzialmente, dopo tutto, di natura militare", afferma. Il capo di Stato maggiore britannico osserva poi che se il Regno Unito dovesse andare in guerra "ciò avverrà insieme agli alleati" della Nato. Per questo, secondo Carter, gli alleati Nato devono fare di più nell'ottica di centrare l'obiettivo del 2 per cento del Pil dedicato alle spese per la difesa.(Rel)