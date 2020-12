Covid: Ronzulli (FI), da governo ritardo ingiustificabile, continua a ripetere gli stessi errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al netto delle combinazioni numeriche che neanche il peggior sudoku, e anagrafiche per vedere i propri cari durante le festività, è assurdo il ritardo ingiustificabile con il quale il governo ha approvato le nuove restrizioni delle quali si capisce poco e nulla". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "E' da settimane - sottolinea - che parlano dell'esigenza di ricorrere a ulteriori limitazioni eppure come sempre si sono ridotti all'ultimo momento, oltretutto dopo aver ingannato gli italiani per mesi, chiedendo sacrifici in autunno proprio in vista di un Natale con misure meno rigide. Si sono vantati dell'efficacia di quei provvedimenti, ma i fatti li smentiscono visto che stanno praticamente richiudendo quasi tutto. Senza contare che, per l'ennesima volta, gli aiuti per le famiglie e le attività che saranno più colpite da questo lockdown a giorni alterni arriveranno solo in un secondo momento. E' incredibile - conclude Ronzulli - come questo governo non impari nulla neanche dai suoi stessi evidenti errori". (Com)