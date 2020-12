Egitto: deputato a “Nova”, rifiuto categorico della risoluzione Ue su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato egiziano Tarek Radwan ha espresso il “rifiuto categorico” della risoluzione del parlamento europeo che invita l’Ue ad avvalersi di tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle gravi violazioni dei diritti umani in Egitto, inclusa la possibilità di adottare misure restrittive nei confronti di funzionari responsabili delle violazioni più gravi. In una dichiarazione rilasciata oggi ad “Agenzia Nova”, il deputato, presidente della commissione Affari africani della precedente legislatura, ha affermato: “Il Parlamento europeo è da tempo abituato ad adottare il sentore internazionale, senza uno studio scientifico, limitandosi all’apparenza”. Il Parlamento europeo, ha aggiunto, “è da tempo abituato a selezionare le critiche, come se suoi membri fossero seduti a un buffet. Scelgono quello che vogliono e trascurano il diritto dell’Egtto di preservare la sua sicurezza interna e nazionale”. (segue) (Cae)