Egitto: deputato a “Nova”, rifiuto categorico della risoluzione Ue su diritti umani (2)

Il neoeletto deputato egiziano ha accusato il Parlamento europeo di non aver interagito con le autorità del Cairo in merito al rispetto dei diritti umani. Il Parlamento "avrebbe dovuto rispondere ai diversi inviti della Camera dei rappresentanti del Cairo per recarsi in Egitto e trovare la verità". "Noi siamo andati (a Bruxelles) numerose volte e abbiamo incontrato numerose commissioni, tra cui quella sul Mashreq. Abbiamo illustrato - ha proseguito Radwan - le sfide e la situazione in Egitto, con la promessa di ricambiare le visite". Tuttavia, ha aggiunto, dei deputati europei "hanno visitato l'Egitto soltanto una volta nel 2017 per 24 ore: un lasso di tempo che non gli ha permesso di verificare adeguatamente cosa sta succedendo nel Paese, per aver un quadro completo". Radwan ha anche sottolineato la volontà dell'Egitto di fare del suo meglio per trovare un equilibrio tra la salvaguardia dei diritti e delle libertà, da un lato, e il mantenimento della sicurezza e della stabilità, dall'altro.