Imprese: Cgia, per le Pmi il 2021 deve essere "tax free"

- Per le piccole e medie imprese il 2021 dovrà essere "tax free". E’ l'unica possibilità per consentire a queste attività, sfiancate dagli effetti economici negativi legati alla pandemia, di prendere fiato e riprogrammare la ripresa. A ribadire la richiesta è la Cgia, la quale calcola come l'impatto per le casse dello Stato di un tax free year si aggiri sui 28 miliardi di euro. “Una cifra spaventosa che però risulterebbe comunque inferiore agli aiuti erogati direttamente quest'anno al sistema produttivo e che fino ad ora ammontano a circa 30 miliardi. Con il tax free, i piccoli imprenditori sarebbero alleggeriti dal peso di un fisco spesso ingiusto, per un anno vivrebbero con meno ansia, meno stress, più serenità e fiducia. Non solo, ma con 28 miliardi risparmiati metteremmo le basi per far ripartire l'economia del Paese'', dice il coordinatore Paolo Zabeo. (segue) (com)