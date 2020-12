Imprese: Cgia, per le Pmi il 2021 deve essere "tax free" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tecnicamente dunque, stima l'Ufficio studi della Cgia, all'erario verrebbero a mancare 28,3 miliardi di euro suddivisi in 22,7 miliardi di Irpef; 4,2 miliardi di Ires; 779 milioni di imposta sostitutiva versata dalle partite Iva che hanno aderito al regime forfettario e 500 milioni di euro circa di Imu sui capannoni. Un anno bianco fiscale significherebbe, secondo al proposta Cgia, che "le attività con meno di 1 milione di euro di fatturato non pagherebbero più le imposte erariali, pur continuando a pagare quelle locali per non mettere in ulteriore difficoltà i Comuni e le Regioni". Quest’ultimi continuerebbero a incassare le loro spettanze che ammonterebbero a 3 miliardi di Irap; 2,5 miliardi di Imu; 1,6 miliardi di addizionale regionale Irpef e 610 milioni di euro di addizionale comunale Irpef. Nel complesso, quindi, le Pmi con meno di 1 milione di fatturato l'anno prossimo verrebbero così a versare alle Autonomie locali 7,7 miliardi di euro Mai come in questo momento, d'altra parte, prosegue la Cgia, avremmo la necessità di azzerare le imposte per l' anno venturo. ''Solo con un 2021 tax free e una forte iniezione di liquidità - sottolinea il segretario Renato Mason - possiamo aiutare concretamente il nostro tessuto imprenditoriale e soprattutto il mondo delle micro e piccole imprese. Altrimenti, rischiamo una moria senza precedenti". (segue) (com)