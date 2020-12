Imprese: Cgia, per le Pmi il 2021 deve essere "tax free" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un meccanismo che "genera una situazione di scarsa trasparenza e sovente crea problemi finanziari" e che garantisce equilibrio solo quando non vi sono evidenti differenze di reddito tra un anno e l'altro, altrimenti le cose si complicano. Nel caso in cui il reddito risulti essere più basso di quello registrato l'anno prima, l'imprenditore va a credito, in quanto gli acconti di imposta sono stati calcolati su un reddito più elevato. Se, invece, si verifica un forte incremento di reddito, la situazione si capovolge. Il contribuente va a debito e nella scadenza di giugno è chiamato a pagare un saldo di imposta molto impegnativo, perché gli acconti calcolati l'anno prima erano sottostimati. Questo spiega la ragione per cui il fisco non premia la crescita di reddito, ma, semmai, la penalizza, conclude la nota. (com)