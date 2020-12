© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima cittadina di Roma Virginia Raggi, presente in aula, si è più volte detta "serena" e, a ridosso della sentenza ha precisato che anche in caso di condanna "andrà avanti a testa alta". Nessun ritiro della sua ricandidatura a sindaca di Roma, dunque, anche se il Movimento 5 stelle potrebbe decidere di ritirarle il simbolo e scegliere un altro candidato per la Capitale. (Rer)