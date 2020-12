Milano: tentata truffa da 40mila euro contro ristoratore in difficoltà con metodo “black money scam”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasformare una banconota in tre, per moltiplicare il denaro: è il sistema truffaldino “black money scam”, di cui ha rischiato di rimanere vittima un ristoratore milanese, in crisi economica a causa della pandemia. L’uomo, un italiano di 32 anni, nei primi giorni di novembre ha deciso di mettere in vendita il suo locale e ha pubblicato un annuncio sul web. Dopo qualche giorno è stato contattato da un potenziale acquirente, che ha fissato un appuntamento nel ristorante. All’incontro di sono presentati due camerunensi di 45 e 27 anni, distinti e ben vestiti, che si sono presentati come investitori immobiliari originari del Congo. Al 32enne, però, non hanno proposto una cifra per acquistare il locale, ma un affare ben diverso, di cui hanno dato dimostrazione pratica: da un trolley hanno estratto una cassaforte con all’interno numerosi fogli di carta nera, della dimensione tipica delle banconote da 100 euro, e una serie di coloranti e prodotti chimici che – a loro dire – gli avrebbero permesso di trasformare quelle finte matrici in banconote vere. Poi hanno preso una banconota da 100 euro autentica, l’hanno inserita tra due fogli neri e utilizzando particolari solventi hanno fatto credere alla vittima di essere riusciti a trasferire i colori della cartamoneta sui doppioni scannerizzati. È il sistema articolato di truffa conosciuto come “black money scam”, ben noto agli investigatori: in sostanza i truffatori si fanno consegnare dalla vittima una banconota vera, la trattano con sostanze chimiche, la pressano assieme a due matrici (in realtà si tratta di semplici fotocopie in bianco e nero) e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, sostituiscono i fogli neri con due banconote vere, facendole credere di aver moltiplicato il denaro. (segue) (com)