Milano: tentata truffa da 40mila euro contro ristoratore in difficoltà con metodo “black money scam” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiro si conclude poi con la vendita delle matrici e delle sostanze chimiche dietro pagamento di un'ingente somma di denaro. In questo caso al ristoratore sono stati chiesti 40mila euro in contanti. L’uomo, tuttavia, insospettito, ha avvisato subito i carabinieri, che si sono presentati all'appuntamento fissato per concludere l'accordo e hanno bloccato i malfattori mentre tentavano di allontanarsi dal locale. I due uomini, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di numerose mazzette di fogli di carta di colore nero riproducenti banconote da 100 euro, due bottiglie ricoperte di gesso, un flacone di soluzione fisiologica, tre siringhe e carta d'alluminio. Il materiale è stato sequestrato e i due camerunensi denunciati a piede libero. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti a verificare se, in passato, siano state commesse altre truffe con analoghe modalità. L'indagine è coordinata dal pubblico ministero Luca Gaglio della Procura di Milano. (com)