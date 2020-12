Svizzera: Covid, Swissmedic autorizza vaccino Pfizer/BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha omologato il vaccino di Pfizer/BioNTech. Secondo i dati dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, la protezione vaccinale è superiore al 90 per cento sette giorni dopo la seconda vaccinazione. Si tratta della prima omologazione al mondo con procedura ordinaria, come evidenzia il sito dell'emittente "Rsi". Due mesi dopo aver ricevuto la domanda, Swissmedic ha omologato il vaccino contro il coronavirus sulla base di un attento esame dei documenti presentati su base continuativa. I dati disponibili fino a oggi hanno mostrato un’elevata efficacia comparabile in tutte le fasce di età testate e hanno soddisfatto i requisiti di sicurezza.(Res)