Milano: tentata truffa da 40mila euro contro ristoratore in difficoltà con metodo “black money scam” - video

- Il tentativo di truffa con il metodo “black money scam” ai danni di un ristoratore milanese in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, messo in atto da due camerunensi, denunciati il 12 dicembre in stato di libertà, per il reato di tentata truffa in concorso, dai carabinieri della Stazione Milano Rogoredo e del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte. (Video: Carabinieri di Milano) (com)