India: Modi agli industriali, abbiamo cambiato la percezione del nostro Paese all’estero

- Le riforme condotte dal governo hanno modificato la percezione dell’India sulla scena internazionale. Lo ha detto il primo ministro Narendra Modi durante il suo intervento a un evento in formato virtuale delle Camere di commercio e dell’industria associate (Assocham). “Questo è il momento di pianificare, agire, concentrarci sulla costruzione della nazione, perché i prossimi 27 anni decideranno il ruolo globale dell’India, ha aggiunto Modi. Parlando di “grande positività nel mondo” attorno alla “posizione dell’India”, il capo del governo di Nuova Delhi si è anche soffermato sull’importanza dell’industria per la crescita del Paese. Infine, Modi ha assegnato a Ratan Tata, fondatore dell’omonimo gruppo industriale, il premio di Assocham per “l’impresa del secolo”. Tata ha ringraziato il primo ministro per il premio e ne ha elogiato il ruolo guida durante la pandemia di coronavirus. (Inn)