Sardegna: sardi nel mondo, Regione riconosce ufficialmente un circolo in Polonia

- La Regione ha ufficialmente riconosciuto l'Associazione denominata "Shardana" come Circolo dei sardi in Polonia, con sede a Varsavia. Prosegue così il processo avviato dall'Assessorato di istituzionalizzare le comunità dei sardi nel mondo che attualmente contano oltre 120 circoli. Il via libera è arrivato con una delibera della Giunta regionale. "Gli emigrati all'estero - ha commentato l'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda –sono i nostri più grandi ambasciatori in quanto contribuiscono con le loro competenze, professionalità e passione a promuovere l'immagine della nostra Isola, anche attraverso le molteplici attività che svolgono con impegno e sacrificio. Grazie a loro si custodiscono e diffondono le nostre tradizioni culturali, storiche e quelle legate all'enogastronomia, facendo conoscere i nostri prodotti di eccellenza nei Paesi nei quali si sono radicati". (Rsc)