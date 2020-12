Decreto Sicurezza: Fratoianni (Leu), prossimo passo abolizione legge Bossi-Fini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni esprime soddisfazione per l'approvazione del decreto Sicurezza. "I decreti Salvini non ci sono più - scrive su Facebook -. Nonostante l'ostruzionismo e la violenza della destra, ieri anche il Senato ha approvato il nuovo decreto sicurezza. Un passo avanti per riconoscere diritti e dignità a tutti. Un bel modo di ricordare la giornata Onu dei migranti. Il prossimo passo? L'abolizione della Bossi-Fini, corridoi umanitari e redistribuzione dei richiedenti asilo tra i paesi dell' Unione Europea". (Rin)