Milano: rapina in strada questa notte in zona Stazione Centrale

- Ha spintonato un uomo per strada, l’ha fatto cadere a terra e gli ha sfilato il telefono dalla tasca, prima di fuggire a piedi. È successo all’alba di oggi, poco dopo le 5, in zona Stazione Centrale a Milano. La vittima, un 45enne italiano, si è rialzata da terra e ha cominciato a inseguire di corsa il suo rapinatore, fino a quando in via Lepetit ha incrociato una Volante della Polizia di Stato. Agli agenti l’uomo ha subito indicato il malvivente che stava scappando. Alla loro vista, il rapinatore ha gettato il telefono a terra, nel tentativo di disfarsene, ma è stato fermato dai poliziotti e arrestato per rapina. Si tratta di un 22enne gambiano, irregolare e con precedenti. (Rem)