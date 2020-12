Ucraina: premier Shmygal, dal 21 dicembre al via missione online dell'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione del Fondo monetario internazionale inizierà la sua attività riguardo l'Ucraina il 21 dicembre per valutare l'andamento dei programmi in essere con le autorità di Kiev. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Denys Shmygal, scrivendo sui propri social e precisando che la missione durerà fino al 23 dicembre. "A causa della situazione epidemica, la visita avverrà online. L'inizio della missione dell'Fmi certifica il sostegno dell'Ucraina ed è un segnale positivo sul pagamento della prossima tranche", ha osservato. Secondo il premier, questa tranche di aiuti finanziari arriverà in Ucraina "al più tardi a febbraio". (Res)