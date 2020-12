Egitto: Senato, Parlamento Ue strumentalizza diritti umani per interferire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo usa il tema dei diritti umani come pretesto per interferire negli affari dell’Egitto. E’ quanto dichiarato dal Senato egiziano, citato dai media locali, in seguito alla risoluzione del parlamento europeo che invita l’Ue ad avvalersi di tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle gravi violazioni dei diritti umani in Egitto, compresa la possibilità di adottare misure restrittive nei confronti di funzionari responsabili delle violazioni più gravi. Il Senato egiziano ha accusato il Parlamento europeo di “sfruttare” il fascicolo dei diritti umani come “pretesto” per interferire negli affari interni dell'Egitto, in violazione di tutte le leggi internazionali e del principio di sovranità degli Stati. Il Senato ha evidenziato, inoltre, che tutti gli "imputati", menzionati nella risoluzione dell'Ue, sono accusati di reati nel Paese delle piramidi. "L'Egitto adotta il principio della separazione tra i poteri. La magistratura egiziana è indipendente", ha spiegato il Senato, aggiungendo che "ci sono stati diversi imputati, che sono stati rilasciati dalla pubblica accusa e dalla magistratura, senza ricevere il plauso del mondo o essere menzionati nella risoluzione dell'Ue”. (segue) (Cae)