Egitto: Senato, Parlamento Ue strumentalizza diritti umani per interferire (2)

- Nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo ieri viene deplorata la crescente repressione in atto in Egitto per mano delle autorità statali e delle forze di sicurezza egiziane. Citando come esempi la storia del ricercatore friulano rapito e ucciso tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, Giulio Regeni, e dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki, arrestato all'aeroporto del Cairo a febbraio 2020, il Parlamento chiede un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani nel Paese, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne. Criticando la risoluzione del Parlamento dell'Ue, il Senato ha affermato che Bruxelles "si è allontanata dalla trasparenza e dall'obiettività, e ha guardato alla questione dei diritti umani in Egitto con uno sguardo superficiale che non esiste sul campo". La gestione dei diritti umani in Egitto è "equilibrata”, secondo quanto previsto dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani. Inoltre, il Senato egiziano ha accusato il Parlamento europeo di aver costruito la sua risoluzione su "fonti diaboliche”, accusate di lavorare contro l'Egitto. (Cae)