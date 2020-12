© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a Trieste l'incontro tra i ministri degli Esteri di Italia, Slovenia e Croazia, Luigi Di Maio, Anze Logar e Gordan Grlic-Radman. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Lubiana diffondendo una foto dell'incontro sul proprio profilo Twitter. "Mare Nostrum", commenta il ministero sloveno in riferimento ai negoziati in corso oggi per la demarcazione delle Zone economiche esclusive nell'Adriatico.(Res)