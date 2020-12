Raggi: riunita camera di consiglio per sentenza sindaca, oggi la decisione su caso Marra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita la camera di consiglio alla corte d'appello di Roma per decidere sulla sindaca di Roma Virginia Raggi. Il procuratore generale Emma D'Ortona nella requisitoria ha chiesto 10 mesi per la prima cittadina di Roma accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo, poi revocata. Raggi è stata assolta in primo grado perché "il fatto non costituisce reato" ma la Procura ha fatto ricorso in secondo grado. La sentenza è prevista per le 13. (Rer)