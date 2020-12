Governo: Orlando, no a larghe intese, se cade si va a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico dice no a un eventuale governo di larghe intese nel caso in cui dovesse cadere il Conte bis. "Non ci sarebbe la disponibilità a un governo di larghe intese - ha precisato il vicepresidente del partito, Andrea Orlando, a Rainews 24 -. Se cade questo governo la strada è quella delle urne. Un tentativo diverso non avrebbe senso. Ho letto di maggioranze che si allargano e si restringono. Ricordo che noi siamo alternativi alla destra e sarebbe paradossale riportare Salvini al governo”.(Rin)