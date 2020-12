Covid: Moderna, restiamo concentrati su potenziamento produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Moderna resta concentrata sul potenziamento della produzione del vaccino anti-Covid dopo che questo è stato approvato per l’uso d’emergenza dall’Agenzia federale degli Stati Uniti per il farmaco e l’alimentazione (Food and drug administration, Fda). Lo dichiara Stephane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Sono orgoglioso di quanto il team Moderna ha realizzato in collaborazione con i nostri partner. Siamo stati in grado di creare e produrre il vaccino di Moderna contro il Covid-19 in 11 mesi, dalla sequenza del genoma all'autorizzazione, avanzando nello sviluppo clinico con uno studio di Fase 1, Fase 2 e Fase 3 con 30 mila partecipanti. È stato un viaggio scientifico, imprenditoriale e medico durato 10 anni e sono grato a tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare qui oggi. Rimaniamo concentrati sul potenziamento della produzione per aiutarci a proteggere quante più persone possibile da questa terribile malattia", afferma Bancel. L’Fda ha concesso nelle scorse ore l'autorizzazione d'uso d'emergenza (Eua) al vaccino di Moderna contro il COVID-19 per la distribuzione e l'uso su persone di 18 anni o più. La consegna al governo degli Stati Uniti inizierà immediatamente. Nel comunicato diramato quest’oggi, Moderna fa sapere che continuerà a raccogliere ulteriori dati e intende presentare una richiesta per una Biologics License Application per ottenere una licenza completa negli Stati Uniti nel 2021.(Nys)