Egitto-Italia: Interpol del Cairo chiede estradizione ex console onorario dopo risoluzione Ue su caso Regeni

- L'Interpol egiziana ha chiesto a Roma l'estradizione di due cittadini italiani, l’ex console onorario d’Italia a Luxor, Ladislav Otakar Skakal, e l’ex commissario per il commercio in Egitto Massimiliano Sponzilli, accusati di contrabbando di manufatti. Il 21 gennaio 2020 il Tribunale penale del Cairo ha condannato in contumacia l’ex console onorario d’Italia a Luxor a 15 anni di carcere. La richiesta dell'Interpol egiziana giunge dopo che il Parlamento europeo, con 434 voti a favore, 49 contrari e 202 astensioni, ha approvato ieri la risoluzione di Socialisti, Verdi e Renew Europe che fa il punto della situazione dei diritti umani in Egitto. Nella risoluzione si chiede all'Egitto "la liberazione immediata e incondizionata dello studente dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki" e all'Unione europea e agli Stati membri "di esortare le autorità egiziane a collaborare pienamente con le autorità giudiziarie italiane" nel caso dell'omicidio del ricercatore friulano Giulio Regeni. (segue) (Res)