Egitto-Italia: Interpol del Cairo chiede estradizione ex console onorario dopo risoluzione Ue su caso Regeni (3)

- Nella risoluzione del parlamento europeo approvata ieri si legge: L'Unione europea si avvalga di tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle gravi violazioni dei diritti umani in Egitto, inclusa la possibilità di adottare misure restrittive nei confronti di funzionari responsabili delle violazioni più gravi, e i Paesi Ue si astengano dal concedere riconoscimenti ai leader politici responsabili di violazioni dei diritti umani. Il testo, che affronta la situazione dei diritti umani in Egitto, deplora la crescente repressione in atto in Egitto per mano delle autorità statali e delle forze di sicurezza egiziane. Citando come esempi la storia del ricercatore friulano rapito e ucciso tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, Giulio Regeni, e dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki, arrestato all'aeroporto del Cairo a febbraio 2020, il Parlamento chiede un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani nel Paese, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne. I deputati invitano l'Ue ad avvalersi di tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle gravi violazioni, inclusa la possibilità di adottare misure restrittive nei confronti di funzionari egiziani di alto livello responsabili delle violazioni più gravi. Chiedono inoltre ai Paesi Ue di astenersi dal concedere riconoscimenti ai leader politici responsabili di violazioni dei diritti umani. (segue) (Res)