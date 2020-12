Egitto-Italia: Interpol del Cairo chiede estradizione ex console onorario dopo risoluzione Ue su caso Regeni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati fanno riferimento all'annuncio del 10 dicembre in cui i procuratori di Roma hanno affermato di disporre di prove inequivocabili sul coinvolgimento di quattro agenti delle forze di sicurezza dello Stato egiziano nel rapimento e nell'omicidio di Giulio Regeni, nonostante gli ostacoli alle indagini da parte delle autorità egiziane. I deputati chiedono all'Ue di esortare le autorità egiziane a collaborare e fornire gli indirizzi di residenza dei quattro agenti indagati, come richiesto dalla legge italiana, ed esprimono "sostegno politico e umano" alla famiglia Regeni nella ricerca della verità, ricordando come questa sia un "dovere imperativo delle istituzioni nazionali e dell'Ue", chiamata ad adottare inoltre le azioni diplomatiche necessarie. Per quanto riguarda il giovane studente detenuto nel carcere di Tora, accusato di propaganda sovversiva, istigazione alla protesta e istigazione al terrorismo, il Parlamento europeo ricorda che la sua detenzione è stata costantemente prorogata negli ultimi 10 mesi, l'ultima volta il 6 dicembre per ulteriori 45 giorni di carcere. I deputati chiedono dunque la scarcerazione immediata e incondizionata di Patrick Zaki e il ritiro di tutte le accuse a suo carico, oltre all'attuazione di una reazione diplomatica ferma, rapida e coordinata da parte dell'Ue. (Res)