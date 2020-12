Legge Bilancio: stop prima rata Imu per strutture turistiche, bonus auto e cig autonomi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di queste risorse, fino a 450 milioni di euro dovrebbero servire a ristorare dei danni subiti dai gestori aeroportuali, e fino a 50 milioni di euro a ristorare dei danni subiti i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Confermato l’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2, che va dai mille ai duemila euro, nel caso in cui l'acquisto di un veicolo avvenga “con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del primo gennaio 2011”. Tra le novità, anche l’esenzione dell’Iva per i kit diagnostici e i vaccini anti-Covid autorizzati dalla Commissione europea e dagli Stati membri, e il via libera all’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari a partire dal primo gennaio 2021 per una durata di nove mesi. È allo studio, infine, il rinvio della sugar tax dal primo luglio 2021 al primo gennaio 2022, mentre per il momento si è ancora al lavoro per un'intesa sulla durata della proroga del superbonus del 110 per cento per il rinnovamento energetico degli edifici. (Rin)