Roma: Raggi, auditorium Albergotti rinascerà e sarà restituito a città

- L’Auditorium Albergotti rinascerà e verrà restituito alla città. Lo ha scritto in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Lo conoscerete sicuramente. Anche chi non abita in quella zona, passando su via della Pineta Sacchetti avrà visto la cupola dell’ex Auditorium Albergotti. Una ferita aperta nel cuore della città. Nel 2016, prima ancora di entrare in funzione, è stato distrutto da un incendio divampato quando la struttura era ancora in fase di completamento. Non potevamo lasciare che un luogo del genere rimanesse inutilizzato. Per questo abbiamo voluto coinvolgere i cittadini per progettare e decidere con loro quale sarebbe dovuto essere il nuovo destino della struttura", ha continuato la prima cittadina di Roma. "Ascoltare le proposte e le idee di chi vive il quartiere è la strada migliore per costruire qualcosa di veramente utile. Alla fine del processo partecipativo, abbiamo avviato una gara per individuare un progettista per realizzare il nuovo progetto che attualmente è in fase di consegna. L’impianto potrà ospitare attività sportive, didattiche, culturali, teatro, danza, cinema, mostre, arene estive, convegni ed eventi organizzati da istituzioni, scuole e associazioni", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)