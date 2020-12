Russia: Centro ricerche Gamaleya, da vaccino Sputnik V nessun impatto negativo sulla fertilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino russo contro il Covid-19, Sputnik V, non ha alcun impatto negativo sulla fertilità come confermato dai test effettuati sugli animali. E' quanto precisato dal direttore del Centro di ricerca Gamaleya, Aleksander Gintsburg, parlando all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Certamente l'impatto del vaccino sulla fertilità è stato studiato tramite test sugli animali: usando gatti e conigli. Non c'è impatto negativo sulla fertilità", ha dichiarato. (Rum)