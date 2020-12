Roma: Malara (Fd'I municipio X), minimarket a Ostia pericolosi e a rischio assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutta Roma i bar sono costretti ad abbassare le saracinesche alle 18, mentre alcune attività commerciali restano aperte fino a tardi. I famigerati mini-market, gestiti perlopiù da esercenti asiatici, sono considerati negozi di generi alimentari ma, complice la vendita di bevande alcoliche, diventano spesso il punto di ritrovo di decine di persone: è quanto succede, ad esempio, in viale Vasco De Gama, al centro di Ostia". Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia del municipio Roma X Pietro Malara. "I residenti sono esasperati a causa di quanto accade sotto alle proprie finestre: assembramenti di uomini, privi dei dispositivi di protezione, che si intrattengono in strada per ore bevendo e lasciandosi andare a comportamenti poco civili che spesso sfociano in episodi violenti. Su segnalazione dei cittadini, le forze dell'ordine talvolta intervengono per allontanare i molesti avventori, che tuttavia tornano poco dopo per riproporre il loro repertorio di schiamazzi, urla e minacce. Per questo, mi rivolgo all'amministrazione affinché ponga in essere tutte le iniziative possibili al fine di favorire l'intensificazione dei controlli da parte delle autorità preposte, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza a tutela dei residenti, che hanno tutto il diritto di vivere il proprio quartiere con la massima serenità", conclude la nota. (Com)