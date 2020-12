Contratto tra Ansaldo Energia e Azerenerji, ambasciatore Massari: "Crescente cooperazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Azerbaigian, Augusto Massari, si è detto "molto lieto" che Ansaldo Energia e Azerenerji abbiano iniziato a concretizzare il memorandum firmato durante la visita di Stato del presidente azerbaigiano Ilham Aliyev in Italia dello scorso febbraio. E' quanto riferisce una nota dell'ambasciata italiana a Baku, diffusa ieri sera dopo la firma in videoconferenza del contratto tra Ansaldo Energia e Azerenerji mirato alla collaborazione per la ricostruzione di quattro sottostazioni in aree colpite dal recente conflitto nel Nagorno-Karabakh, nei distretti di Agdam, Kalbajar, Gubadly e Fuzuli.Si tratta del primo accordo firmato in Azerbaigian dalla società italiana, la quale nelle prossime settimane aprirà la propria filiale a Baku, e giunge una settimana dopo la missione nel Caucaso del sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, primo membro di un governo Ue a visitare la regione a seguito del cessate il fuoco dello scorso novembre. "Frutto della crescente collaborazione bilaterale in campo industriale, il contratto firmato oggi segna l'ingresso in Azerbaigian di un protagonista internazionale del settore e un gioiello della tecnologia italiana. Sono certo che questa nuova collaborazione andrà a vantaggio di entrambe le parti e sarà foriera di nuovi progetti per Ansaldo Energia in Azerbaigian", ha dichiarato l'ambasciatore Massari.Il lavoro di accompagnamento ad Ansaldo Energia svolto dall’Ambasciata in Baku è un positivo esempio della politica di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane perseguita dalla Farnesina e valorizzata dal ministro Luigi Di Maio.(Com)