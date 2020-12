Milano: sparatoria in strada a Baggio, arrestati tre giovani per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre arrestati per la sparatoria in strada avvenuta nelle prime ore dello scorso 5 luglio, nel quartiere milanese di Baggio. Si tratta di tre ragazzi milanesi, un ventitreenne, un ventottenne e il fratellastro diciannovenne, arrestati ieri per il tentato omicidio, attraverso l’utilizzo di più armi da fuoco, di un venticinquenne milanese e del ferimento di un suo amico di 32 anni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Milano su richiesta del sostituto procuratore Nicola Rossato, coordinata dall’aggiunto Laura Pedio, è stata eseguita ieri dalla Polizia di Stato. L'attività investigativa condotta dagli agenti della sezione omicidi della Squadra Mobile, ha consentito di ricostruire la dinamica del tentato omicidio e del ferimento e di identificarne gli autori. In particolare, i poliziotti hanno stato accertato che i tre ragazzi, dopo essersi procurati due armi comuni da sparo (una pistola semiautomatica calibro 30 Luger 7,65 e un'altra arma semiautomatica calibro 9X21) hanno raggiunto, a bordo di una Fiat Punto a loro in uso, via Creta, dove sono scesi dal veicolo e si sono appostati all'altezza del civico 19. Una volta scorta la vittima designata, un loro coetaneo milanese di venticinque anni che in compagnia di tre amici stava uscendo da casa sua, hanno esploso, ad altezza uomo, almeno dodici colpi d'arma da fuoco. Per errore nell'uso delle armi, hanno colpito, al posto del venticinquenne che era riuscito immediatamente a trovar riparo facendo rientro nella propria abitazione, un suo amico di trentadue anni che è stato ferito al calcagno sinistro, riportando lesioni giudicate guaribili in quaranta giorni. (segue) (com)