Milano: sparatoria in strada a Baggio, arrestati tre giovani per tentato omicidio (2)

- Subito dopo i tre autori si sono allontananti ad alta velocità verso via Valsesia dove, all'altezza del civico 44, verosimilmente a fine intimidatorio, hanno esploso altri due colpi d'arma da fuoco che hanno danneggiato l'atrio di un condominio e l’auto di una persona che risiede lì, risultata poi estranea ai fatti. Da qui sono partite le indagini della Squadra Mobile che, attraverso l'escussione dei testimoni, l'attività tecnica e la paziente raccolta e visione di numerosissime telecamere di videosorveglianza del quartiere Baggio, hanno consentito di ripercorrere il tragitto effettuato quella notte dalla Fiat Punto e l'identificazione dei tre che vi si trovavano a bordo il 5 luglio. Gli approfondimenti investigativi hanno anche permesso di individuare il movente dell'agguato: un diverbio tra le due fazioni, probabilmente passato alle vie di fatto, avvenuto quella notte, alcune ore prima della sparatoria, in un locale in via Novara, nel quartiere di San Siro. Gli autori sono stati raggiunti nelle rispettive abitazioni, tutte nel quartiere Baggio, dai poliziotti della Squadra Mobile milanese che li hanno arrestati con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi e aggravate. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati i telefoni cellulari dei tre ragazzi, che verranno esaminati, oltre a munizionamento a salve. (com)