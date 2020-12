Legge di Bilancio: stop prima rata Imu per strutture turistiche, bonus auto e cig autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio della Camera tornerà oggi al lavoro per cercare di chiudere l’esame della manovra nel fine settimana. In questo modo, il testo riuscirà ad arrivare in Aula lunedì 21 dicembre. Nel maxi-pacchetto di riformulazioni della legge di Bilancio, ci sono l’esenzione dalla prima rata dell’imposta municipale (Imu) per le strutture turistiche, il bonus auto, un fondo da 500 milioni di euro a sostegno del sistema aeroportuale, l’introduzione di un fondo e di una cassa integrazione per i lavoratori autonomi. Nelle modifiche alla manovra, è spuntato infatti lo stop per l’anno 2021 dalla prima rata Imu per le discoteche, le fiere e le strutture turistiche, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. A essere esentati dall'imposta, gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli immobili degli stabilimenti termali, oltre a quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi. Esentati anche gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, oltre a quelli destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.Nel pacchetto di riformulazioni, anche l’introduzione di una Cassa integrazione per gli autonomi: l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro). Quest’ultima sarà riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda, e che avranno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non sia superiore a 8.145 euro. La cassa integrazione andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro. In arrivo anche un fondo da un miliardo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria di un miliardo di euro per l’anno 2021. Tra le modifiche al voto, anche quella di istituire presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere il sistema aeroportuale di fronte all'impatto economico dell'emergenza Covid-19.Di queste risorse, fino a 450 milioni di euro dovrebbero servire a ristorare dei danni subiti dai gestori aeroportuali, e fino a 50 milioni di euro a ristorare dei danni subiti i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Confermato l’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2, che va dai mille ai duemila euro, nel caso in cui l'acquisto di un veicolo avvenga “con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del primo gennaio 2011”. Tra le novità, anche l’esenzione dell’Iva per i kit diagnostici e i vaccini anti-Covid autorizzati dalla Commissione europea e dagli Stati membri, e il via libera all’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari a partire dal primo gennaio 2021 per una durata di nove mesi. È allo studio, infine, il rinvio della sugar tax dal primo luglio 2021 al primo gennaio 2022, mentre per il momento si è ancora al lavoro per un'intesa sulla durata della proroga del superbonus del 110 per cento per il rinnovamento energetico degli edifici.(Rin)