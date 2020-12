Università: Cdm autorizza assunzione 427 docenti Afam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha adottato il provvedimento di autorizzazione al ministero dell'Università e della ricerca, per l'anno accademico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato 427 unità di personale docente per le esigenze delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), nonché ad accantonare una specifica quota di risorse finanziarie per assicurare il passaggio dalla seconda alla prima fascia di 332 unità di personale docente.(Com)