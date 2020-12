Sanità: Ordine dei Medici di Milano sostiene progetto di riforma Ichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano all’unanimità ha votato di sostenere il progetto di legge 2775 depositato alla Camera dei Deputati e scritto dal prof. Pietro Ichino riguardante la sanità integrativa. "Il pdl - spiega una nota id Omceo - riguarda la riforma dei rapporti tra medico, paziente e fondi assicurativi sanitari che nel tempo hanno visto nascere distorsioni a vantaggio sempre più di questi ultimi e a svantaggio del cittadino/consumatore". “Il problema è divenuto socialmente rilevante negli ultimi anni proprio nel settore delle professioni sanitarie – rileva il dott. Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano -. Per effetto di una disciplina fiscale fortemente incentivante si è notevolmente diffusa la contrattazione aziendale con misure di 'welfare aziendale' che frequentemente comprendono forme di assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori, con copertura del costo della polizza assicurativa a carico dell’impresa datrice di lavoro, mediante convenzione con una compagnia assicurativa. Nel tempo il mercato delle polizze assicurative ha assunto un carattere oligopolistico (cinque compagnie assicurative raccolgono il 75,39 per cento dei premi del mercato italiano) il che, di fatto, ha introdotto un vulnus importante del principio della libera scelta del medico da parte del paziente”. (segue) (com)